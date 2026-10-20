Adolescente precisa ser resgatado em montanha no Canadá após planejar trilha com ajuda de inteligência artificial

O jovem utilizou ferramentas como Claude, Google Maps e AllTrails para planejar a expedição, mas contestou a ideia de que a inteligência artificial tenha sido a única responsável pelo incidente. Ele afirmou que se preparou durante dias e recorreu ao Claude principalmente para obter informações complementares e organizar seus equipamentos.
Após o resgate, a equipe North Shore Rescue alertou sobre os riscos de confiar exclusivamente em recomendações das IAs e reforçou a importância de consultar mapas especializados e fontes com conhecimento direto do terreno. 'O principal é, não confie cegamente na IA', declarou o gerente de buscas da equipe.
A Crown Mountain fica localizada ao norte de North Vancouver, na província canadense da Colúmbia Britânica, e integra a cadeia das North Shore Mountains, parte das Montanhas Costeiras do Canadá. Com aproximadamente 1.504 metros de altitude, ela se destaca pelo cume rochoso, cujas formas irregulares lembram uma coroa, característica que inspirou seu nome.
A montanha fica nas proximidades do parque regional Lynn Headwaters e pode ser vista de diferentes pontos da região metropolitana de Vancouver. Além da beleza natural, o local atrai praticantes de caminhadas, escalada e montanhismo, embora a subida exija preparo físico e experiência em trilhas difíceis.
O acesso mais comum parte da área de Grouse Mountain, conhecida por sua estação turística e pelo teleférico que transporta visitantes até as partes mais elevadas da montanha. A partir desse ponto, o percurso até o cume inclui trechos íngremes, descidas acentuadas e passagens rochosas que exigem atenção redobrada.
Em condições favoráveis, a caminhada de ida e volta pode levar entre cinco e sete horas, conforme o ritmo e a experiência dos excursionistas. No topo, os visitantes encontram vistas panorâmicas de Vancouver, das montanhas vizinhas e das áreas florestais que cercam a região.