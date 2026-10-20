Estilo de Vida Das origens aos diferentes estilos: conheça a história das chaminés pelo mundo As chaminés desempenham um papel importante nas regiões frias, especialmente em residências que utilizam lareiras e fogões a lenha. Ao conduzirem a fumaça e os gases da combustão para o exterior, ajudam a evitar o acúmulo de substâncias tóxicas, como o monóxido de carbono, no interior dos ambientes. Por Flipar

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