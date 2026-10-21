Celebridades e TV José de Abreu ironiza crítica de Maria Zilda Bethlem sobre seu bafo durante gravações: ‘Me beijava na boca como louca!’ O ator José de Abreu usou as redes sociais para comentar sobre uma antiga declaração da atriz Maria Zilda Bethlem em que ela fala do mau hálito do ator durante as gravações da novela 'Bebê a Bordo', exibida em 1988, quando os dois formaram um par romântico. Por Flipar

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