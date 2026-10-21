Galeria Mais antigo do mundo: naufrágio de quase 5 mil anos é descoberto na costa da Turquia Uma descoberta arqueológica na costa da Turquia pode reescrever a história da navegação ao revelar os vestígios de um navio com até 4.700 anos. Localizado perto da ilha de Kekova, na província de Antalya, o sítio subaquático remonta ao início da Idade do Bronze, período próximo à construção da Grande Pirâmide do Egito. Por Flipar

Wikimedia Commons/Bjørn Christian Tørrissen