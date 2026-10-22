Após 11 anos, “Glee” ganhará reboot no Disney+ e no Hulu

Em entrevista recente, Murphy revelou que conversou com cerca de dez integrantes do elenco original sobre o projeto e afirmou que todos receberam a ideia do reboot com entusiasmo. Lea Michele, que interpretou Rachel Berry, protagonista da série, também já manifestou interesse em participar da nova versão.
Chris Colfer, que viveu Kurt Hummel em “Glee” e venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante em Série em 2011 pelo papel, também admitiu que consideraria retornar. No entanto, o ator destacou que seria difícil retomar o projeto após a morte de Naya Rivera, que também trabalhou na série original.
Naya, que deu vida a Santana Lopez em “Glee”, morreu em julho de 2020, aos 33 anos, após se afogar no lago Piru, na Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, a atriz conseguiu salvar o filho, que também estava na água, mas desapareceu em seguida. Seu corpo foi encontrado cinco dias depois pelas equipes de busca do condado de Ventura, responsável pela região do lago.
A morte de Naya não foi a única tragédia envolvendo o elenco da série original. Cory Monteith, que interpretou Finn Hudson, morreu em 2013, aos 31 anos, em decorrência de uma overdose acidental. Em 2018, Mark Salling, intérprete de Puck, se suicidou aos 35 anos. No fim de 2017, o ator havia se declarado culpado de posse de material de abuso sexual infantil.
Criada por Ryan Murphy, “Glee” estreou em maio de 2009 no canal Fox e chegou ao fim em março de 2015, após seis temporadas e 121 episódios. A produção se tornou um fenômeno cultural. Ambientada na fictícia escola William McKinley, em Ohio, a série acompanhava estudantes que participavam do coral e enfrentavam desafios típicos da adolescência e do início da vida adulta.
Além das histórias dos personagens, “Glee” conquistou o público com versões de músicas como “Don’t Stop Believin’”, “Teenage Dream”, “Total Eclipse of the Heart” e “Smooth Criminal”. A série venceu o Globo de Ouro de Melhor Série de Comédia ou Musical em 2010 e 2011, e as interpretações musicais ganharam álbuns e singles lançados ao longo das temporadas.
O elenco de “Glee” também contava com Matthew Morrison, que interpretou o professor Will Schuester; Jane Lynch, no papel da treinadora Sue Sylvester; Amber Riley, que deu vida a Mercedes Jones; e Darren Criss, intérprete de Blaine Anderson. Por sua atuação na série, Jane Lynch venceu o Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia em 2010.