Filmes e Séries Após 11 anos, “Glee” ganhará reboot no Disney+ e no Hulu A série musical “Glee” ganhará uma nova versão no Disney+ e no Hulu, segundo a revista Variety. O reboot será produzido pela 20th Television e terá roteiro de Ryan Murphy, em parceria com Brad Falchuk e Ian Brennan, que também participaram da criação da produção original. Lea Michele, Chord Overstreet e Heather Morris estão confirmados no elenco, mas não foram divulgados detalhes sobre a trama ou a data de estreia. Por Flipar