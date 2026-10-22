Galeria Aquário com mais de 400 tubarões e show de luzes: conheça o Dubai Mall, shopping que virou atração nos Emirados Árabes Unidos O Dubai Mall, nos Emirados Árabes Unidos, é um exemplo de como um shopping center pode ir muito além das compras e se tornar uma atração turística e um ponto de encontro. Com cerca de 455 mil metros quadrados de área bruta locável, mais de 1.200 lojas e 110 milhões de visitantes em 2025, o complexo reúne diversas atrações. Por Flipar

Dovlet Hojayev/Unsplash