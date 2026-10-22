Filmes e Séries John Leguizamo será homenageado na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo John Leguizamo virá ao Brasil para receber o Prêmio Leon Cakoff durante a 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A homenagem será realizada em 26 de outubro de 2026, data em que o ator também participará de uma masterclass no festival, que se encerra no dia 29 de outubro. Por Flipar

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