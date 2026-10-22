John Leguizamo será homenageado na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

O prêmio leva o nome do fundador da Mostra e homenageia personalidades de destaque na cultura e na indústria audiovisual. Em 2026, Leguizamo chamou a atenção ao interpretar Eumeu, fiel servo e amigo de Odisseu, em “A Odisseia”, de Christopher Nolan, um dos filmes mais aguardados do ano.
Nascido em Bogotá, na Colômbia, Leguizamo se mudou com a família para o bairro de Queens, em Nova York, aos quatro anos de idade. Foi na cidade americana que iniciou a carreira como comediante de stand-up e passou a escrever e encenar espetáculos solo inspirados em suas experiências como latino nos Estados Unidos.
Com mais de 100 créditos no currículo, o ator construiu uma carreira no cinema, na televisão e no teatro. Entre seus trabalhos de destaque estão “O Pagamento Final”, “Moulin Rouge: Amor em Vermelho” e “Romeu + Julieta”. Leguizamo também ficou conhecido por dublar Sid, a preguiça da franquia “A Era do Gelo” e Bruno Madrigal, em “Encanto'.
O ator ainda recebeu uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante por “Para Wong Foo, Obrigada por Tudo! Julie Newmar”, de 1995, além de indicações ao Emmy por seus trabalhos nas minisséries “Waco”, de 2018, e “Olhos que Condenam”, de 2019. No teatro, recebeu duas indicações ao Tony, uma por atuação e outra pelo texto de “Freak”.
“Freak” estreou na Broadway em 1998 e também ganhou uma versão filmada para a HBO, dirigida por Spike Lee. Pelo trabalho, Leguizamo venceu o Emmy de Melhor Atuação Individual em Programa de Variedades ou Música, em 1999, e se tornou o primeiro artista latino a conquistar o prêmio nesta categoria.
Em março de 2017, Leguizamo estreou “Latin History for Morons” no The Public Theater, em Nova York. No espetáculo solo, o ator apresenta três mil anos de história dos latinos e aborda a falta de referências sobre essas comunidades no ensino de história recebido por seu filho, motivação que o levou a desenvolver o projeto.
A montagem foi indicada ao Tony de Melhor Peça e, em 2018, o artista recebeu um Tony Especial pelo trabalho, um prêmio que é concedido diretamente por um comitê da organização. No mesmo ano, a Netflix lançou uma versão filmada do espetáculo.