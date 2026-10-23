Estilo de Vida Jardins zen japoneses são espaços de reflexão, silêncio e beleza minimalista; veja como como montar um Os jardins zen japoneses, conhecidos pelo nome karesansui, representam muito mais do que simples espaços decorativos. Criados a partir de conceitos ligados ao budismo zen, esses jardins surgiram no Japão medieval como ambientes destinados à contemplação, ao silêncio e à reflexão espiritual. A composição costuma reunir areia, pedras, cascalhos, arbustos e pequenos elementos naturais organizados de forma harmoniosa para reproduzir paisagens encontradas na natureza. Montanhas, rios, ilhas e cachoei Por Flipar

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