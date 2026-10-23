Ataque cibernético eleva temperatura de geladeiras e causa prejuízos em mais de 500 supermercados na França

Segundo a agência Reuters, o caso expôs a vulnerabilidade de sistemas que controlam remotamente os equipamentos de refrigeração, comuns no setor varejista para facilitar ajustes e serviços de manutenção. Segundo uma fonte próxima ao primeiro-ministro Sébastien Lecornu, os investigadores identificaram uma falha em um software da empresa dinamarquesa Danfoss.
No início de agosto, pesquisadores da empresa Claroty haviam divulgado falhas no controlador Danfoss AK-SM 800A, que poderiam permitir a invasores contornar a autenticação e executar códigos nos dispositivos comprometidos. A Federação do Comércio e da Distribuição da França (FCD) cobrou explicações da fabricante.
O episódio também levantou preocupações fora do território francês. Na Holanda, a Ahold Delhaize, dona da Albert Heijn, maior rede de supermercados do país, informou que enfrentava um problema de segurança e desativou alguns sistemas preventivamente. A ocorrência chegou a interromper as entregas de compras pela internet.