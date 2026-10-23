Galeria Ataque cibernético eleva temperatura de geladeiras e causa prejuízos em mais de 500 supermercados na França O governo francês precisou acionar a Agência Nacional de Segurança Cibernética (ANSSI) para investigar a origem do problema e avaliar possíveis riscos a outros países europeus. Entre as redes afetadas, o Carrefour informou que 80 unidades sofreram impactos, enquanto a Monoprix registrou ocorrências em 5% de suas lojas. Por Flipar

Pexels/SHOX ART