Galeria Empresário transforma jato em hospedagem com sauna e banheira de hidromassagem na Inglaterra Um avião comercial batizado de PytchAir e fabricado na década de 1960 ganhou uma função inusitada no Reino Unido: em vez de transportar passageiros pelos céus, ele recebe turistas em busca de uma experiência diferente. A proposta é oferecer às famílias uma alternativa mais acessível do que uma viagem de estar dentro de um jato particular. Por Flipar

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