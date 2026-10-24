Evangeline Lilly revela por que decidiu se afastar de Hollywood

“Eu prefiro muito mais uma vida discreta. Sempre odiei ser famosa. Nunca escondi isso de ninguém”, declarou. Lilly anunciou o afastamento em junho de 2024, por meio de uma publicação no Instagram, na qual descreveu a decisão como uma pausa por tempo indeterminado na carreira.
Segundo a atriz, a fama sempre foi o preço a pagar pelo dinheiro que poderia ganhar com a atuação. Ela também reconheceu que abrir mão do reconhecimento público não foi uma decisão fácil. Embora tenha se sentido realizada com o sucesso e o carinho dos fãs, Lilly contou que chegou a sentir um medo intenso diante da possibilidade de deixar a carreira.
Em 2010, Lilly já havia anunciado que pretendia abandonar a atuação após o fim de “Lost”, mas voltou ao trabalho e integrou o elenco de “O Hobbit” e de “Homem-Formiga”. Depois de concluir seu contrato com a Marvel, porém, não assinou novos acordos desde 2020. Seu último longa-metragem foi “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”, lançado em 2023.
A atriz também revelou que considera retomar antigos planos profissionais, entre eles trabalhar como missionária, agente humanitária ou diplomata. Lilly afirmou que sempre quis contribuir diretamente para melhorar o mundo e destacou sua experiência de 22 anos em ações humanitárias na linha de frente em Ruanda.
Nascida em 3 de agosto de 1979, em Fort Saskatchewan, na província canadense de Alberta, Nicole Evangeline Lilly cresceu na Colúmbia Britânica e se formou em Relações Internacionais pela Universidade da Colúmbia Britânica. Sua carreira artística começou depois que um agente da Ford Models a abordou em Kelowna, o que a levou a trabalhar como modelo.
Após estudar atuação, Lilly fez pequenas participações em séries como “Smallville” e “Kingdom Hospital”, até conquistar fama mundial como Kate Austen em “Lost”. Exibida entre 2004 e 2010, a produção teve seis temporadas e rendeu à atriz uma indicação ao Globo de Ouro.
No cinema, Lilly atuou em “Guerra ao Terror”, como Connie James, e em “Gigantes de Aço”, de 2011, no papel de Bailey Tallet, além de interpretar a elfa Tauriel em “O Hobbit”. No Universo Cinematográfico da Marvel, viveu Hope van Dyne, a Vespa, em “Homem-Formiga”, de 2015, “Homem-Formiga e a Vespa”, de 2018, e “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”, de 2023. A atriz também participou de “Vingadores: Ultimato”, lançado em 2019.