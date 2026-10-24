Evangeline Lilly revela por que decidiu se afastar de Hollywood

Segundo a atriz, a fama sempre foi o preço a pagar pelo dinheiro que poderia ganhar com a atuação. Ela também reconheceu que abrir mão do reconhecimento público não foi uma decisão fácil. Embora tenha se sentido realizada com o sucesso e o carinho dos fãs, Lilly contou que chegou a sentir um medo intenso diante da possibilidade de deixar a carreira.