Estilo de Vida Trastevere: bairro boêmio virou símbolo da vida noturna em Roma O bairro de Trastevere é considerado um dos mais tradicionais e visitados de Roma. O nome vem da expressão latina “Trans Tiberim”, usada para indicar a área que fica além do rio Tibre, que corta a capital italiana desde a Antiguidade. Por Flipar

Pixabay