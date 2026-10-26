“Orgulho e Preconceito”: conheça a história de Jane Austen e as adaptações do romance

“Orgulho e Preconceito” se passa na zona rural da Inglaterra no início do século XIX e acompanha a família Bennet, cujas cinco filhas, Jane, Elizabeth, Mary, Kitty e Lydia, precisam se casar, já que a propriedade da família só pode ser herdada por um parente homem. Por isso, a matriarca dedica boa parte de seu tempo a encontrar bons pretendentes para as jovens, na esperança de garantir o futuro delas.
A rotina da vizinhança muda com a chegada do rico Sr. Bingley e de seu amigo, o Sr. Darcy, cujas relações com a família Bennet dão origem a encontros, mal-entendidos e julgamentos precipitados. No centro da trama está Elizabeth, a segunda filha do casal, que desenvolve uma impressão negativa de Darcy e precisa rever suas percepções ao longo da história, enquanto os dois enfrentam os próprios preconceitos e as convenções sociais da época.
A primeira adaptação do romance chegou aos cinemas em 1940, com Greer Garson e Laurence Olivier nos papéis principais. Em 1995, a BBC lançou a famosa minissérie estrelada por Colin Firth e Jennifer Ehle. Já em 2005, uma nova versão para o cinema, protagonizada por Keira Knightley e Matthew Macfadyen, estreou e recebeu quatro indicações ao Oscar, incluindo as de Melhor Atriz e Melhor Figurino.
Nascida em 16 de dezembro de 1775, em Steventon, no condado de Hampshire, na Inglaterra, Jane Austen era a sétima dos oito filhos do reverendo George Austen e de Cassandra Leigh Austen. Desde a infância, teve acesso à literatura, pois a família vivia na casa paroquial da vila, onde o pai mantinha uma biblioteca com centenas de livros.
Austen começou a escrever na adolescência, quando produziu contos, peças e paródias. Entre 1796 e 1797, redigiu a primeira versão do que viria a ser “Orgulho e Preconceito”, inicialmente intitulada “First Impressions”. Seu pai chegou a oferecer o manuscrito ao editor Thomas Cadell, mas a obra foi recusada.
A autora estreou como romancista em 1811, com “Razão e Sensibilidade”, publicado por Thomas Egerton. Dois anos depois, lançou “Orgulho e Preconceito”, seguido por “Mansfield Park”, em 1814, e “Emma”, em dezembro de 1815. Na época, nenhum desses livros trazia o nome de Austen na folha de rosto, e a autoria era apresentada de forma anônima.
Jane Austen morreu em 18 de julho de 1817, aos 41 anos, em Winchester, onde foi sepultada na catedral da cidade. Em dezembro daquele ano, “A Abadia de Northanger” e “Persuasão” foram publicados em um único volume, acompanhado de uma nota biográfica escrita por seu irmão Henry Austen, que revelou publicamente o nome da autora. Já “Sanditon”, romance iniciado naquele mesmo ano, permaneceu inacabado.