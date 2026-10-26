Filmes e Séries “Orgulho e Preconceito”: conheça a história de Jane Austen e as adaptações do romance Os romances literários são adaptados para o cinema e a televisão há décadas, e, atualmente, as grandes plataformas de streaming também investem nesse tipo de produção. A Netflix, por exemplo, prepara uma nova versão de “Orgulho e Preconceito”, de Jane Austen. A estreia está prevista para 3 de dezembro de 2026, em uma minissérie de seis episódios, com Emma Corrin no papel de Elizabeth Bennet, Jack Lowden como o Sr. Darcy e Olivia Colman como a Sra. Bennet. Por Flipar

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