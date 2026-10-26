Animais Avanço do mexilhão-dourado surpreende cientistas, causa prejuízos ao setor elétrico e ameaça ecossistemas na Amazônia O mexilhão-dourado (Limnoperna fortunei), molusco invasor originário da Ásia, está se espalhando pelos rios brasileiros em ritmo mais acelerado do que as previsões científicas indicavam. Na Amazônia, o molusco foi identificado em municípios banhados pelo rio Tocantins, além do rio Pará e da ilha de Marajó. Por Flipar

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