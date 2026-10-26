Mais pesada do mundo! Abóbora de 1,4 tonelada bate recorde mundial e entra para o Guinness

Pela vitória, Wallace recebeu US$ 3.500 (cerca de R$ 17,6 mil) e afirmou que preferiu participar de um concurso próximo de sua comunidade, apesar de propostas com prêmios maiores. O agricultor atribuiu parte do sucesso ao cultivo em estufa, adotado pela primeira vez nesta temporada, e à troca de conhecimentos entre produtores.
A abóbora é um fruto originário das Américas, cultivado há milhares de anos por diferentes povos indígenas e hoje presente na alimentação de diversas culturas. Pertencente à família das cucurbitáceas, a mesma do pepino, do melão e da melancia, ela possui diversas espécies, formatos, cores e tamanhos.
Embora a variedade mais conhecida tenha casca alaranjada, existem abóboras esverdeadas, amarelas, brancas e até com tons acinzentados. Sua polpa tem sabor suave e levemente adocicado, característica que permite o uso tanto em receitas doces quanto salgadas.
O alimento é rico em betacaroteno, substância que o organismo transforma em vitamina A, importante para a visão, a pele e o sistema imunológico. Também contém fibras, potássio e outros nutrientes, além de apresentar baixo valor calórico.