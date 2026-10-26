Galeria Mais pesada do mundo! Abóbora de 1,4 tonelada bate recorde mundial e entra para o Guinness O recorde anterior pertencia ao britânico Ian Paton, morador de Lymington, na Inglaterra, que colheu uma abóbora de 1.296 kg. Segundo o Guinness, o recorde atual é histórico, pois o fruto foi o primeiro a ultrapassar 1.360 kg, quantidade suficiente para preparar mais de três mil tortas. Por Flipar

Divulgação/Guinness World Records