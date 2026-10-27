Chico Buarque e Marieta Severo comemoram juntos reeleição de Lula

Chico e Marieta também aparecem nos dois clipes do jingle “Sem medo de ser feliz”, conhecido pelo verso “Lula lá”: o original, de 1989, e a regravação divulgada em 25 de outubro de 2022. Composta por Hilton Acioli, a música foi usada pela primeira vez na campanha presidencial de Lula em 1989, quando o petista disputou a eleição contra Fernando Collor de Mello. Em 19 de setembro de 2019, Chico visitou o ex-presidente na sede da Polícia Federal em Curitiba, onde ele estava preso desde abril de 201