Entretenimento Escola de Papai Noel do Brasil prepara profissionais para a temporada de Natal Com a aproximação do Natal, muitos profissionais que interpretam o Papai Noel em atrações típicas dessa época do ano começam a se preparar para a data comemorativa. Para se preparar para o trabalho, muitos deles procuram cursos especializados, como o oferecido pela Escola de Papai Noel do Brasil, no Rio de Janeiro, uma das instituições mais tradicionais do país. Por Flipar

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