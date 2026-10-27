Escola de Papai Noel do Brasil prepara profissionais para a temporada de Natal

No dia 27 de outubro, a escola realiza a última aula do curso de formação de 2026, no Rio de Janeiro. A programação incluiu atividades de inclusão em parceria com o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), orientações sobre os cuidados com a barba e aulas de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Com o encerramento da formação, os alunos estão preparados para começar a trabalhar como Papais Noéis a partir de novembro.
A escola foi fundada em 1993 pelos atores Limachem Cherem e Conrado Freitas, com a figurinista Fátima Tavares Cherem, em uma casa no bairro de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A proposta inicial era oferecer um curso de interpretação para homens mais velhos interessados em trabalhar como Papai Noel. Conrado Freitas morreu em 2010, e Cherem continua à frente da instituição como fundador e diretor.
Em mais de 30 anos de atividade, a instituição já formou mais de mil Papais Noéis, e o curso é gratuito. A formação é destinada a homens com 50 anos ou mais, que tenham barba e cabelos brancos ou grisalhos naturais, características exigidas por muitos contratantes, segundo Limachem. Entre os alunos, há diversos aposentados que buscam uma fonte de renda extra durante o período natalino.
O curso oferece aulas de interpretação, improvisação, música, maquiagem, figurino, expressão corporal e cuidados com a barba. A escola também oferece aulas de Libras para ajudar os profissionais a se comunicarem com pessoas surdas. Em 2025, o conteúdo foi ampliado para incluir orientações sobre acessibilidade e formas de acolher pessoas neurodivergentes.
Na turma de 2026, a segunda aula incluiu brincadeiras e exercícios para preparar os alunos para as perguntas espontâneas das crianças, além de atividades de educação inclusiva e reflexões sobre a importância do brincar na infância. Já na penúltima aula, os participantes tiveram atividades de maquiagem, figurino, diversidade e música, como parte da preparação para o trabalho durante as festas de fim de ano.
Os profissionais formados são contratados para atuar em shoppings, lojas, escolas, clubes, hospitais, empresas, residências e campanhas publicitárias durante a temporada natalina. Em 2025, a escola informou que um Papai Noel pode faturar até 15 mil reais nesse período. Segundo Limachem, os ganhos variam conforme os contratos e ficam concentrados em cerca de dois meses do ano.