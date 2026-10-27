Lula completa 81 anos após nova vitória nas urnas; veja a trajetória do presidente reeleito

Nascido em 27 de outubro de 1945, Lula migrou para São Paulo quando tinha somente sete anos com a mãe e os irmãos, em busca de melhores condições de vida. Na infância, trabalhou como vendedor ambulante e engraxate, entre outras atividades, antes de se formar torneiro mecânico pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Na década de 1960, ingressou na indústria metalúrgica e se aproximou do movimento sindical. A experiência nas fábricas e o contato com as reivindicações dos trabalha
Lula ganhou projeção nacional no final dos anos 1970, quando presidiu o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, na região do ABC paulista. Durante a ditadura militar, liderou greves que mobilizaram milhares de trabalhadores e reivindicavam melhores salários e condições de trabalho. Em 1980, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT), ao lado de sindicalistas, intelectuais e representantes de movimentos sociais. Também teve participação na campanha das Diretas
Em 1986, Lula foi eleito deputado federal por São Paulo, com votação expressiva, e participou da Assembleia Nacional Constituinte que foi responsável pela elaboração da Constituição de 1988. Dois anos depois, disputou pela primeira vez a Presidência da República, chegando ao segundo turno contra Fernando Collor de Mello, mas acabou derrotado. Voltou a concorrer em 1994 e 1998, quando perdeu para Fernando Henrique Cardoso. A quarta tentativa, em 2002, terminou com sua eleição, em uma campanha que
O primeiro período de Lula na Presidência, entre 2003 e 2010, foi marcado pela ampliação de programas sociais e expansão do acesso ao consumo. O Bolsa Família tornou-se uma das principais iniciativas de transferência de renda do governo, enquanto políticas de valorização do salário mínimo e ampliação do crédito contribuíram para mudanças nas condições de vida de parte da população. O país também registrou crescimento econômico em vários anos do período, favorecido, entre outros fatores, pelo cen
Ao final do segundo mandato, Lula deixou o cargo com altos índices de aprovação e apoiou a candidatura da ex-ministra da Casa Civil Dilma Rousseff, eleita sua sucessora em 2010. Nos anos seguintes, sua trajetória foi afetada pelas investigações da Operação Lava Jato. Condenado em processos relacionados à operação, ficou preso por 580 dias, entre abril de 2018 e novembro de 2019. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações que o impediam de disputar eleições, ao reconhecer problemas
Em 2022, Lula voltou a disputar a Presidência e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, retornando ao Palácio do Planalto em janeiro de 2023. O terceiro mandato foi marcado pela retomada e reformulação de programas sociais, pela aprovação de uma reforma tributária sobre o consumo e por iniciativas voltadas à proteção ambiental e à política industrial. No campo internacional, o presidente buscou ampliar a presença brasileira em fóruns multilaterais e reforçar relações comerciais e diplomáticas.
A vitória nas urnas em outubro de 2026 garantiu a Lula um quarto mandato presidencial, tornando-o o primeiro brasileiro a conquistar quatro eleições para o cargo. Na disputa, recebeu 64.256.232 votos, equivalentes a 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro, segundo o TSE. O resultado confirma a permanência de Lula no centro da política nacional e prolonga uma trajetória que começou no chão de fábrica e passou pela liderança sindical antes de chegar à Presidência.