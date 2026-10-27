Galeria Lula completa 81 anos após nova vitória nas urnas; veja a trajetória do presidente reeleito Reeleito presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva completa 81 anos em 27 de outubro de 2026 com uma trajetória que se confunde com a história política brasileira das últimas décadas. Com a vitória sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL), o petista garantiu seu quarto mandato presidencial, que começará em janeiro de 2027. Nascido em Garanhuns, no agreste de Pernambuco, Lula construiu sua carreira a partir do movimento sindical e chegou ao principal cargo do país após uma trajetória marcad Por Flipar

Cláudio Kbene/PR