Celebridades e TV Aos 79 anos, Nuno Leal Maia fala sobre longevidade e questiona valorização de atores veteranos na TV O reconhecimento nacional veio com 'Vereda Tropical', de 1984, na qual interpretou o jogador de futebol Bertazzo. Em 1985, viveu o professor Fábio Coutinho em 'A Gata Comeu', um de seus papéis mais lembrados pelo público. Outros personagens marcantes foram o bicheiro Tony Carrado, de 'Mandala', em 1987, e o surfista Gaspar Kundera, de 'Top Model', em 1989. Por Flipar

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