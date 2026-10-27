Aos 79 anos, Nuno Leal Maia fala sobre longevidade e questiona valorização de atores veteranos na TV

Nuno Leal também fez novelas como 'Vamp', de 1991, 'Pedra sobre Pedra', de 1992, e 'História de Amor', de 1995. Entre 1999 e 2006, conquistou uma nova geração de espectadores como o professor Paulo Pasqualete, de 'Malhação'. No cinema, atuou em filmes como 'O Beijo da Mulher-Aranha', de 1985, e 'Tainá - A Origem', de 2013.
Na vida pessoal, é casado desde 2001 com a atriz Mônica Camillo e não tem filhos. Sua última participação na TV aberta foi em um episódio de 'Malhação: Intensa como a Vida', em 2013. De 2017 a 2019, trabalhou na série 'Juacas', para o Disney Channel Brasil.