Thais Carla fala sobre criar as filhas à distância após o fim do casamento

“Foi uma decisão difícil, porque envolve saudade. É uma adaptação muito grande. Levamos em consideração a rotina delas, a escola e a estrutura que já tinham na Bahia. Minha mudança para São Paulo também faz parte do meu trabalho e da construção dessa nova fase. A distância exige organização e presença de outras formas, além dos nossos encontros”, afirmou.
Para preservar o vínculo com as meninas, a influenciadora organiza viagens frequentes para visitá-las e procura não passar mais de 15 dias sem vê-las. Quando estão juntas, ela prioriza momentos simples, como brincar, conversar e demonstrar carinho. Recentemente, Thais também comemorou o aniversário em uma viagem ao Beach Park, no Ceará, ao lado das duas filhas.
Thais revelou que ainda não tem previsão de voltar a morar com as meninas e contou que recebe muitas críticas por ter escolhido investir na carreira. Segundo ela, existe uma cobrança excessiva sobre as mães, como se precisassem abrir mão dos próprios sonhos e objetivos para provar o amor pelos filhos.
A influenciadora ressaltou que leva as responsabilidades familiares a sério, mas também deseja crescer nos âmbitos pessoal e profissional. Para ela, servir de exemplo às filhas significa mostrar que as mulheres podem conquistar independência, trabalhar com o que amam e fazer as próprias escolhas. Thais também demonstrou orgulho por conseguir sustentar a família com o próprio trabalho.
Sobre a possibilidade de mudar novamente a dinâmica familiar, a influenciadora prefere não antecipar decisões. Ela explicou que qualquer mudança futura será avaliada com cuidado, sempre com atenção às necessidades das filhas e ao bem-estar das duas.
Bailarina desde a infância, Thais Carla estudou balé clássico e jazz dos quatro aos 16 anos e fundou a própria escola de dança ainda na adolescência. Ela se destacou ao fazer parte do balé do programa “Legendários”, da Record, e também do grupo de dançarinas da cantora Anitta.
Conhecida por seu ativismo contra a gordofobia, Thais processou o apresentador Danilo Gentili em 2022 por gordofobia, danos morais e uso indevido de imagem em publicações. Desde novembro de 2024, a influenciadora adotou um estilo de vida voltado ao cuidado com o corpo e a mente. Em entrevista à revista Marie Claire, em abril de 2025, ela afirmou que queria ter uma vida diferente, com mais energia para brincar com as filhas e voltar a dançar.