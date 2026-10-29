Estilo de Vida Thais Carla fala sobre criar as filhas à distância após o fim do casamento Em entrevista recente à revista Quem, Thais Carla falou sobre os desafios de criar as filhas à distância após o fim do casamento com Israel Reis, em julho. A influenciadora se mudou para São Paulo para investir na carreira, enquanto Maria Clara, de nove anos, e Eva, de seis, continuam morando com o pai na Bahia. Por Flipar

Reprodução / Instagram