Astro de ‘The Pitt’, Noah Wyle é eleito o homem mais sexy do mundo: ‘Pensei que fosse pegadinha’

Também participou de filmes como 'Donnie Darko', de 2001, e 'Faces da Verdade', de 2008, além de protagonizar a franquia de aventura 'O Guardião', que rendeu três filmes e, depois, a série “Os Bibliotecários”. Entre 2011 e 2015, interpretou Tom Mason na série de ficção científica “Falling Skies”, coproduzida por Steven Spielberg.
Em 2025, voltou ao drama médico com 'The Pitt', no qual interpreta o experiente médico Michael “Robby” Robinavitch e também atua como roteirista e produtor executivo. Na vida pessoal, foi casado com a maquiadora Tracy Warbin, com quem teve dois filhos, e se casou com a atriz Sara Wells em 2014, união da qual nasceu Frances Harper.