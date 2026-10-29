Celebridades e TV Astro de ‘The Pitt’, Noah Wyle é eleito o homem mais sexy do mundo: ‘Pensei que fosse pegadinha’ Wyle permaneceu no elenco por 11 temporadas e voltou para uma participação especial no episódio final, que foi ao ar em 2009. Em 1999, deu vida a Steve Jobs no filme para a TV “Piratas do Vale do Silício”, papel muito elogiado pela semelhança com o fundador da Apple. Por Flipar

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