Celebridades e TV

Amaury Lorenzo fala sobre deficiência auditiva

Amaury Lorenzo revelou que tem deficiência auditiva bilateral progressiva e falou sobre os desafios da condição para sua carreira artística. Atualmente no ar na novela das sete “Por Você”, da TV Globo, o ator, que interpreta Lucas, professor e diretor pedagógico de uma escola, compartilhou com os seguidores sua preocupação com os impactos da perda auditiva no trabalho.

Por Flipar
Divulgação Globo / Fábio Rocha

Em um vídeo publicado no Instagram, o artista explicou que utiliza aparelhos auditivos atrás da orelha e intracanal, dentro do ouvido. Segundo ele, sem esses aparelhos não consegue trabalhar, e o suporte dessas tecnologias é essencial para sua atuação nos palcos e em produções audiovisuais.

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Ao falar sobre o futuro profissional, Amaury afirmou que ficará completamente surdo com o avanço da condição e que, por isso, não poderá continuar a fazer o que mais ama, que é atuar no palco, no teatro e no cinema, atividade que exerce há cerca de 30 anos e, para isso, depende da audição em diferentes etapas de seu trabalho.

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Essa não foi a primeira vez que o ator falou publicamente sobre o assunto. Em março de 2025, ele contou que começou a perceber os primeiros sinais da perda auditiva ao notar que os sons pareciam distantes, especialmente durante conversas cotidianas e em ambientes barulhentos.

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Na ocasião, Amaury também revelou que demorou a buscar ajuda e relatou o choque que sentiu ao descobrir a perda auditiva gradual. Apesar do susto inicial, ele afirmou que os aparelhos auditivos devolveram sua qualidade de vida e sua autoestima e que hoje ouve com mais clareza e confiança nos momentos de trabalho.

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A deficiência auditiva bilateral progressiva é caracterizada pela perda gradual da audição nos dois ouvidos. Entre os sintomas mais comuns estão a dificuldade para compreender conversas em ambientes barulhentos e a percepção de sons abafados. O diagnóstico é feito por um otorrinolaringologista, com exames como a audiometria, enquanto o tratamento depende da causa e do grau da perda auditiva e pode incluir aparelhos auditivos ou, em casos específicos, implante coclear.

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Nascido em Congonhas, Minas Gerais, em 15 de dezembro de 1984, Amaury Lorenzo decidiu estudar teatro e dança aos oito anos e deixou o estado ainda na adolescência para seguir carreira no Rio de Janeiro. Ele iniciou sua trajetória nos palcos e, ao longo dos anos, também trabalhou como diretor, produtor e roteirista, além de atuar como professor de teatro em projetos sociais voltados a crianças e jovens da periferia.

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Na televisão, entre seus papéis de destaque está o segurança Aristides em “Além da Ilusão”, Ramiro em “Terra e Paixão”, Chico em “Volta por Cima” e Gilmar em “Três Graças”, todas da TV Globo. Em 2025, estrelou o filme “Vítimas do Dia”, lançado pelo Globoplay, ao lado de Jéssica Ellen.

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