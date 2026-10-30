Jennifer Lawrence confirma retorno como Katniss em “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita”

Jennifer Lawrence nasceu em Louisville, no Kentucky, nos Estados Unidos, em 1990. Seu primeiro grande destaque em Hollywood veio em 2010, com a interpretação de Ree Dolly em “Inverno da Alma”, papel que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar. Em 2012, protagonizou o primeiro filme de “Jogos Vorazes” e, no ano seguinte, venceu o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em “O Lado Bom da Vida”.