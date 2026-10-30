Galeria Arrepiante: Floresta Aokigahara, no Japão, é cercada de lendas e mistérios Conhecida como 'Jukai' (“Mar de Árvores”, em português), a Floresta Aokigahara, no Japão, é um dos lugares mais fascinantes e enigmáticos do mundo que ocupa uma extensa área na base noroeste do Monte Fuji, na ilha de Honshu. A área se estende por aproximadamente 35 quilômetros quadrados e se desenvolveu sobre depósitos de lava deixados por uma grande erupção do vulcão ocorrida no ano 864. Esse passado geológico moldou uma paisagem singular, marcada por solo irregular, cavernas vulcânicas e uma Por Flipar

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