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Dia dos Mortos: veja as cidades mais procuradas para a maior festa popular do México

O Dia de Los Muertos- feriado nacional - é a maior festa popular do México. Um Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, título concedido em 2008 pela Unesco.

Por Flipar
Imagem de Lisa Yount por Pixabay

Algumas cidades são famosas por seguir à risca a tradição, realizando festas bem típicas desta data, com vigílias em cemitérios lotados e desfiles em ruas, atraindo visitantes do mundo inteiro. Veja as principais.

Youtube Canal Hourless Life

Cidade do México (capital do país) Há grandes desfiles com carros alegóricos e integrantes maquiados como caveiras.

Divulgação Governo da Cidade do México

Oaxaca - Considerada a melhor cidade para conhecer a tradição do Dia dos Mortos mexicano. Os cemitérios ficam lotados, com muitas famílias em vigília, e as ruas são tomadas por pessoas fantasiadas e com flores para as oferendas.

John Froschauer - Flickr

Puebla - Procissões em honra dos mortos, com pessoas fantasiadas, enchem as ruas e os visitantes participam da celebração.

Youtube Canal Carlos Rivero Tours

Querétaro - As praças se tornam palcos a céu aberto de apresentações de música, dança e teatro, sobre a temática da vida e da morte.

Twitter @SSPMQueretaro

Hidalgo - A 90 km da capital, a cidade para com os desfiles e as procissões, com muita música, dança e homenagem aos mortos.

Youtube Canal TRADICIONES Y COSTUMBRES SAN BARTOLO CUITAREO

Sayulita - Bem distante da capital, a 840 km, fica no litoral oeste do México. A cidade fica decorada com enfeites e mensagens de 'Vivam os Mortos', dentro do espírito da data que é considerar a chegada dos mortos para a visita anual.

Youtube Canal Sayulita Life

Chiapas - A 825 km da Cidade do México. Praças, ruas, casas, a cidade inteira se reúne em torno da crença da presença dos mortos neste dia. E as oferendas são espalhadas por toda parte, juntando alimentos e flores de forma decorativa.

Youtube Canal ISSSTE MX

Guerrero - A 350 km da capital. Mais um lugar com a típica celebração. Famílias passeiam pelas ruas caraterizadas de mortos , muitos com fantasias e outros com pinturas no rosto e no corpo.

Youtube Canal José Miguel Castro Ferguson

Guanajuato - A 330 km da capital, fica muito decorada, com bandeirinhas que, para os brasileiros, até lembram a decoração de festa junina (embora com formato diferente).

Juan Carlos Fonseca Mata - Wikimédia Commons

Mazatlán - A 1.000 km da capital, fica no litoral oeste. Apresenta desfiles com carros alegóricos em forma de caveiras, pelas principais ruas da cidade.

Youtube Canal El Reverendo13

Quintana Roo- A 1.500 km da Cidade do México, fica no sul do país, já quase na ponta, perto de Belize e Guatemala. As ruas ficam lotadas nas procissões em louvor dos mortos.

Youtube Canal Comunicadores Urbanos

San Luís Potosi - A 400 km da Cidade do México, reúne os moradores de dia e de noite em desfiles e procissões.

Youtube Canal Popurri de Viajes

Tabasco - A 796 km da Cidade do México, fica no sul do país, a 470 km da fronteira com a Guatemala. Na noite de 1 de novembro - virada para o dia 2 - ninguém sai de casa. As ruas ficam enfeitadas, recebem altares com comidas e bebidas e são reservadas para os mortos. A celebração se estende por 9 dias, com famílias inteiras fantasiadas de defuntos.

Youtube Canal Las Notícia de Tabasco

Aguascalientes - A 490 km da capital, a cidade faz o Festival de Las Calaveras, com um passeio noturno que é a principal atração. Os participantes percorrem o Cerro Del Muerto lembrando de lendas assustadoras da localidade.

Youtube Canal Tangerine Travels

Foi em Aguascalientes que o catunista José Guadalupe Posada criou a primeira Catrina da história, em 1910.

Domínio público

A Catrina é o símbolo maior da festa dos Mortos no México. Um símbolo conhecido internacionalmente.

Imagem de Ivana Tomášková por Pixabay

A Catrina representa uma mulher da alta sociedade, com ornamentos luxuosos, para disseminar a ideia de que as diferenças sociais não representam nada diante da morte.

Tania Victoria/ Secretaria de Cultura de la Ciudad de México

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