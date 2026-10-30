Entretenimento Chalé de ‘O Amor Não Tira Férias’ é ‘fake’; conheça a história de um dos cenários mais icônicos das comédias românticas A casa fictícia foi inspirada na Honeysuckle Cottage, uma propriedade real em Holmbury St Mary, também em Surrey, que chegou a ser colocada à venda em 2021 e permaneceu por um tempo disponível para alugar no Airbnb. Por Flipar

Divulgação/Airbnb