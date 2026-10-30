Chalé de ‘O Amor Não Tira Férias’ é ‘fake’; conheça a história de um dos cenários mais icônicos das comédias românticas

Escrito e dirigido por Nancy Meyers, 'O Amor Não Tira Férias' estreou em dezembro de 2006. A crítica da época recebeu a obra de forma mista, mas o público a abraçou, e a bilheteria passou de 205 milhões de dólares (cerca de R$ 1,1 bilhão, na cotação atual) no mundo.
A trama acompanha duas mulheres que vivem em países diferentes e decidem trocar de casa durante as festas de fim de ano para escapar de problemas amorosos. Iris Simpkins é uma jornalista britânica apaixonada por um colega que está prestes a se casar com outra mulher.