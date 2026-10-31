Galeria Maiara revela que ela e Marília Mendonça se apaixonaram pelo mesmo homem Maiara, da dupla Maiara e Maraisa, revelou que ela e Marília Mendonça já se apaixonaram pelo mesmo homem. Em depoimento ao documentário “Marília Mendonça: sentimento louco”, do Prime Video, a cantora contou que a sertaneja chegou a compor uma música sobre a situação, mas não revelou a identidade do rapaz. Segundo ela, a experiência fortaleceu ainda mais a amizade entre as duas. Por Flipar

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