Maiara revela que ela e Marília Mendonça se apaixonaram pelo mesmo homem

A artista também esclareceu para quem Marília dedicou a música “De Quem é a Culpa?”. A canção foi inspirada em um breve envolvimento da cantora com o diretor audiovisual e fotógrafo Flaney Gonzallez. De acordo com Maiara, as duas chegaram a conversar sobre ele, e Marília admirava a inteligência dele. “Ele é culto, né, amiga?”, costumava comentar a sertaneja.
Flaney também participou do documentário e contou que descobriu a inspiração da música nos bastidores de um show, quando soube que a composição tinha relação com a história que viveu com Marília. Ele ainda destacou a habilidade da cantora de transformar experiências e sentimentos em letras, mesmo quando não havia passado pessoalmente por todas as situações que descrevia.
Disponível no Prime Video, o documentário “Marília Mendonça: sentimento louco” revisita a trajetória pessoal e profissional da cantora, que morreu em novembro de 2021, aos 26 anos, em um acidente aéreo. A produção reúne depoimentos de pessoas próximas à artista e apresenta histórias sobre sua vida, seus relacionamentos, suas amizades e os bastidores de sua carreira.
O Prime Video também prepara o filme biográfico “Marília”, que vai retratar a trajetória da cantora desde a adolescência, quando começou a cantar na igreja até alcançar o sucesso nacional. Marina Versos interpretará a sertaneja, enquanto Klara Castanho viverá Maiara, Sophia Valverde será Maraisa e Hermila Guedes dará vida a Dona Ruth, mãe da artista. A estreia está prevista para 2027.
Marília Mendonça nasceu em Cristianópolis, em Goiás, em 22 de julho de 1995, e começou a carreira como compositora de músicas gravadas por outros nomes do sertanejo. Ao lançar seus próprios trabalhos, conquistou o público e recebeu o apelido de “Rainha da Sofrência”. Entre seus maiores sucessos estão “Infiel”, “Supera” e “Amante Não Tem Lar”.
Nascidas em Mato Grosso em 31 de dezembro de 1987, as gêmeas Maiara e Maraisa formam uma das duplas sertanejas mais conhecidas da atualidade. As artistas conquistaram espaço no cenário nacional com canções românticas, como “Medo Bobo”, “Sorte Que Cê Beija Bem” e “10%”, que figuraram entre as músicas mais ouvidas delas nas plataformas digitais.
Marília Mendonça conheceu Maiara e Maraisa em um spa, para onde as irmãs foram enviadas por Jorge, da dupla Jorge e Mateus, e acabaram apresentadas à cantora. A amizade deu origem a uma parceria profissional. Em 2018, a dupla participou do álbum “Agora É Que São Elas 2”, de Marília, e, mais tarde, as três lançaram o projeto “As Patroas”. O álbum “Patroas”, de 2020, concorreu ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja em 2021.