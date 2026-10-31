Galeria Titônia: planta invasora sufoca vegetação nativa e ameaça o Cerrado A Titônia pode parecer apenas ornamental, mas esconde uma ameaça silenciosa. Originária do México, essa planta exótica invasora está se espalhando pelo Cerrado e já preocupa moradores de condomínios e especialistas. Seu avanço compromete a vegetação nativa e coloca em risco o equilíbrio ecológico. Por Flipar

B.Navez - wikimedia commons