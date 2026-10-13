"Sorriso Cósmico": veja imagem de galáxias que forma rosto sorridente

Uma imagem curiosa voltou a circular nas redes sociais: o aglomerado de galáxias, identificado como SDSS J1038+4849, que tem um formato conhecido como “Sorriso Cósmico”. Na foto, é possível distinguir dois olhos, um pequeno nariz e até mesmo um sorriso.

A imagem foi capturada pelo Telescópio Espacial Hubble, da Nasa e da Agência Espacial Europeia (ESA). No caso desse “rosto feliz”, os dois olhos são galáxias brilhantes, enquanto as linhas que parecem formar o sorriso são arcos causados por um efeito conhecido como lente gravitacional forte.

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Previsto pela teoria da relatividade geral do físico Albert Einstein, esse fenômeno faz com que a luz de objetos distantes se curve ao passar pela região de um objeto muito massivo, de forma semelhante ao que acontece com uma lente óptica.

Como funciona a lente gravitacional?

A lente gravitacional ocorre quando a gravidade de um objeto muito massivo, como um aglomerado de galáxias, curva a trajetória da luz de objetos que estão mais distantes. Esse efeito pode ampliar e distorcer a imagem dessas fontes luminosas, permitindo que os astrônomos observem regiões do Universo que seriam mais difíceis de estudar.

Os aglomerados de galáxias estão entre as estruturas mais massivas do Universo e exercem uma força gravitacional capaz de distorcer o espaço-tempo ao redor. Com isso, funcionam como lentes cósmicas, ampliando e curvando a luz de objetos que estão atrás deles.

Nesse caso, a curvatura da luz pode produzir uma estrutura conhecida como Anel de Einstein, resultado do alinhamento entre a fonte de luz, o objeto que funciona como lente e o observador.

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Sorriso Cósmico. (foto: NASA, ESA, Michael Gladders (Universidade de Chicago); Agradecimento: Judy Schmidt)

Como a imagem foi registrada?

O objeto foi estudado pelas câmeras Wide Field and Planetary Camera 2 (WFPC2) e Wide Field Camera 3 (WFC3), do Hubble em 2015, como parte de um levantamento sobre lentes gravitacionais fortes. Uma versão da imagem foi inscrita por Judy Schmidt na competição de processamento de imagens Tesouros Escondidos do Hubble, que incentivou a exploração de registros do telescópio espacial.

O Hubble permite que astrônomos estudem essas galáxias e analisem os efeitos da lente gravitacional, contribuindo para a compreensão de objetos distantes no Universo.

*Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles

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