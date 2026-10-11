Nódulo pulmonar: especialista explica quadro que acomete o papa Leão XIV

O papa Leão XIV, de 71 anos, anunciou neste domingo (11/10) que será submetido a uma cirurgia para retirar um nódulo no pulmão identificado durante exames médicos recentes. Segundo o pontífice, a lesão foi detectada em estágio inicial. O Vaticano não informou se há suspeita de malignidade.

De acordo com o oncologista Márcio Almeida, nódulo é uma formação localizada em um tecido ou órgão, que pode ser tanto benigno quanto maligno, portanto a descoberta não significa, por si só, um câncer. Nesse sentido, a retirada cirúrgica também não confirma malignidade, pois “pode ser realizada para esclarecer o diagnóstico, aliviar sintomas ou tratar uma lesão suspeita”.

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“(Após a cirurgia) O principal passo é o exame anatomopatológico, popularmente chamado de biópsia, no qual o patologista analisa o material retirado. Quando o nódulo já foi removido, geralmente é esse próprio tecido que será examinado”, complementa o médico do Hospital Brasília e membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC). “Em algumas situações, são necessários testes complementares para definir com precisão o tipo de lesão”.

Ainda segundo Almeida, o diagnóstico em fase inicial aumenta as chances de cura, porque permite tratar a doença antes que ela se espalhe, além de possibilitar tratamentos menos extensos, com menor impacto na qualidade de vida. “Esse benefício depende do tipo de tumor e de suas características biológicas: um nódulo pequeno, isoladamente, não garante que a doença esteja em estágio inicial. O fundamental é associar o diagnóstico precoce ao acesso oportuno ao tratamento adequado”, afirma.

Segundo a Sociedade Torácica Americana, menos de 5% dos nódulos pulmonares, em geral, são cancerosos, embora o risco varie conforme as características da lesão e fatores individuais.

O anúncio do Papa Leão XIV

A declaração foi feita durante a oração do Angelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano. Leão XIV afirmou que decidiu realizar o procedimento após recomendação dos médicos e que a operação está prevista para os próximos dias, no hospital Policlínico Gemelli, em Roma.

“Recentemente, durante alguns exames, os médicos encontraram em mim um nódulo circunscrito no pulmão. Foi identificado em uma fase muito inicial e está bem localizado. Os médicos consideram oportuno intervir. E então, seguindo os conselhos deles, decidi me submeter a uma cirurgia para retirá-lo”, informou o papa aos fiéis. Ele também agradeceu pelas manifestações de apoio e pediu orações.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, informou que a recuperação do pontífice deve durar cerca de uma semana. Até a última atualização, não haviam sido divulgados detalhes adicionais sobre os exames nem informações sobre possíveis mudanças na agenda papal.

Leão XIV tem uma viagem de duas semanas prevista para o início de novembro à América Latina. A programação inclui visitas ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, país onde o pontífice viveu por mais de duas décadas. O Vaticano ainda não informou se a cirurgia afetará o deslocamento.