BBB 24: Giovanna e Deniziane já trabalharam juntas fora do reality

Durante a madrugada desta quarta-feira (24), Deniziane conversava com Beatriz e Leidy Elin sobre quem elas achavam ser plantas dentro da casa do "BBB 24". O assunto começou quando a vendedora do Brás afirmou que acha Giovanna uma planta e todas as sister concordaram.

"Giovanna eu acho meio planta", começou Beatriz e em seguida, Leidy completa: "Muito, gente. Vou até parar de falar com ela porque eu acho hipocrisia". Já Deniziane revelou para as aliadas que tenta não ficar contra a moça pois ela já se conhecem antes do confinamento: "Estou tentando segurar para votar nela porque conheço ela lá de fora. Eu já trabalhei com ela, só que a gente não teve troca. O que ela é comigo aqui, ela foi lá. Ela trabalhou junto comigo, ela ficava com essa cara", revelou.

No entanto, para a web não é novidade. Internautas lembraram que no dia da apresentação dos candidatos do Puxadinho a Deniziane afirmou que conhecia Giovanna. "Na apresentação da Giovanna ela disse isso, todo mundo lá dentro sabe", relembrou uma fã.

Outros aproveitaram para brincar com a situação: "Imagina ir pro BBB e dar de cara com um ex-colega de trabalho? DESESPERADOR", escreveu uma internauta. Outra também comentou se isso acontecesse com ela: "Quando eu for pro bbb não quero que tenha conhecido meu lá não".

Saiba outros participantes que também se conheciam



As duas não são as únicas do "BBB 24" que já se conheciam fora do reality. Alane e Marcus Vinicius, ambos do Pará, também se cruzaram no passado. Os dois fizeram teatro juntos em Belém (PA) e até encenaram uma montagem baseada na obra "Tieta do Agreste", de Jorge Amado. O Lucas Luigi já conhecia o eliminado desta terça-feira (23), o atleta Vinicius Rodrigues. O integrante do camarote já comprou roupas com o carioca, que é vendedor e instalador de piso.