Sara Winter diz nome de criança grávida e Debora Diniz reage: "Crime terrível"

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press e Carlos Moura/STF)

A ativista de extrema direita Sara Giromini, também conhecida como Sara Winter, foi alvo de duras críticas e tornou-se um dos assuntos mais comentados no Twitter neste domingo (16/8) após divulgar um vídeo no YouTube em que se posiciona contra a realização do aborto na menina de 10 anos que engravidou de um tio que a estuprava desde os 6 anos. A Justiça autorizou o aborto, que deverá ser realizado em Recife, pois médicos no Espírito Santo, onde a menina mora, se recusaram a fazer o procedimento.

No vídeo, Sara defendeu que o aborto não seja feito porque, segundo ela, uma pessoa com acesso a exames da menina afirmou que se trata de uma gestação de cinco meses. Ela ainda divulgou o que seria o primeiro nome da criança vítima de violência sexual, criticou o médico que se dispôs a realizar o aborto e ainda forneceu o endereço do hospital onde ela está internada.

Uma das críticas à postura de Sara veio da professora da Universidade de Brasília e especialista em bioética Debora Diniz, que vem acompanhando atentamente o caso. "A moça fanática bolsonarista das tochas saiu da cadeia. Para cometer crime ainda mais terrível: fez vídeo de horror sobre a menina de 10 anos, alegando saber o nome dela. A nomeia. Por favor, não divulguem o vídeo. É uma menina, não uma disputa ideológica", escreveu a antropóloga.

Veja a postagem de Debora e outras reações:

A moça fanática bolsonarista das tochas saiu da cadeia. Para cometer crime ainda mais terrível: fez vídeo de horror sobre a menina de 10 anos, alegando saber o nome dela. A nomeia. Por favor, não divulguem o vídeo. É uma menina, não uma disputa ideológica. — Debora Diniz (@Debora_D_Diniz) August 16, 2020

Sara Winter protege o pedófilo e expõe a vítima que foi estuprada.

Já não bastasse a criança ter sido vítima de um crime hediondo, estupro. Sofre um novo crime ao ser exposta de forma tão covarde e irresponsável.Em criminologia o nome disso é vitimização secundária#ForaBolsonaro pic.twitter.com/1DOqyXSIl5 — Helder-Cidadão Democrático (@helder_rsilva) August 16, 2020

Porque o Instagram ainda não baniu Sara Winter da rede social? Meu Deus, de forma CRIMINOSA, a extremista e BOLSONARISTA divulgou o nome e o endereço da criança de 10 anos, que foi violentada. Ela promoveu esse ataque ‘cristão’ ao médico. — ARTHUR (@anthunesarth) August 16, 2020

Manifestação em hospital

Após a divulgação do vídeo, um grupo de pessoas contrárias ao aborto foi ao hospital tentar impedir o procedimento. Houve confusão e o médico identificado como o responsável por realizar o aborto foi hostilizado. Veja abaixo:

Estupro, gravidez e os ignorantes mobilizados



Uma garota de 10 anos no Espírito Santo engravida do tio que abusava dela desde os 6 anos de idade.

Um grupo de católicos fundamentalistas se mobiliza contra o aborto, liderados pela neofascista Sara Winter. O inferno é aqui. pic.twitter.com/KUcThe2pNQ — Ricardo Alvarez (@psol_ricardo) August 16, 2020