Antes de ter alta, menina pede para realizar sonho de comer hambúrguer

HL Hellen Leite

(foto: Paulo Paiva/DP)

A menina de 10 anos que foi submetida a um aborto após ser estuprada pelo tio na cidade de São Mateus, no Espírito Santo, pediu para realizar o sonho de comer um hambúrguer do McDonald's antes de ter alta do hospital nesta quarta-feira (19/8). Ela estava internada desde domingo, (16/8), no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), em Recife (PE).

"No final, ela disse que tinha um sonho, que foi realizado, que era comer um sanduíche do McDonald's. Não sei dizer ao certo, mas, aparentemente, ela nunca havia comido um hambúrguer", contou ao Correio o médico responsável por atender a criança, Olímpio Barbosa de Morais Filho.

De acordo com o médico, ao receber alta a menina estava bem e voltou a sorrir. Ela também foi presenteada com cartas, brinquedos, jogos eletrônicos e tablets. "Ela finalmente está segura e sinto que fiz o meu papel como profissional da saúde, que é atenuar o sofrimento das pessoas e não julgar ou maltratar ninguém", comentou Morais.

A menina tem um histórico de vida marcado pela violência. Ela está sob a guarda dos avós porque a mãe morreu e o pai está preso. "Acredito que é um novo nascimento, até agora ela só teve sofrimento na vida. Vai depender do povo capixaba ajudar que ela tenha uma nova vida, sem sofrimento e passar uma borracha por cima de tudo o que aconteceu", finalizou o médico.

Caso polêmico

O caso começou a ser investigado em 8 de agosto, quando a criança deu entrada no hospital com suspeita de gravidez. Após a confirmação da gestação, a Justiça autorizou a realização do aborto, mas a unidade de saúde no Espírito Santo se recusou a fazer o procedimento.

A menina, então, foi encaminhada para o Recife (PE), onde virou alvo de grupos religiosos após a extremista Sara Winter divulgar o nome da criança e o hospital onde ela estava. Apesar dos protestos, a gravidez da criança foi interrompida na segunda-feira (17/8).

O tio, de 33 anos, que cometeu os abusos foi detido na terça-feira, (18/8), em Betim (MG). Ele estava escondido na casa de parentes e não resistiu à prisão. Ele assumiu os abusos e disse que tinha um "relacionamento" com a criança. "Mas isso não se justifica, porque ela é menor e não tem nenhuma capacidade de entender o que estava acontecendo", esclareceu o delegado-chefe da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, em entrevista coletiva sobre o caso.



Ele já tinha passagem criminal por tráfico de drogas e esteve preso entre 2011 e 2018, mas em 2017 ganhou direito ao regime semiaberto. O homem foi indiciado por estupro de vulnerável e ameaça.