Exame de DNA confirma que tio estuprou e engravidou menina de 10 anos

MA Maíra Alves

(foto: Leandro de Santana/Esp. DP)

Um exame de DNA confirmou que o tio de 33 anos estuprou e engravidou a sobrinha de 10 anos em São Mateus, no Espírito Santo. O material foi recolhido durante a interrupção legal da gravidez, fruto da violência sexual, pela equipe da Polícia Científica de Pernambuco.

Segundo informações da Rede Gazeta, divulgadas nesta sexta-feira (28/8), as instruções genéticas contidas no DNA do acusado e do feto são compatíveis. A análise ficou pronta na última terça (25/8) e foi encaminhada ao Ministério Público.

O homem é réu pelo crime e está preso desde 18 de agosto. Se condenado, a pena pode chegar a 15 anos de prisão. O Correio tenta contato com a defesa do acusado.

Abusos, gravidez e aborto

A gravidez foi revelada em 7 de agosto, quando a menina deu entrada em um hospital de São Mateus, norte do Espírito Santo, se queixando de dores abdominais. Ela relatou que começou a ser estuprada pelo próprio tio quando tinha 6 anos. A criança passou, então, pela interrupção da gravidez no dia 17 de agosto teve alta dois dias depois.

O suspeito foi preso em Betim, Minas Gerais, onde estava escondido na casa de parentes. O homem de 33 anos, tio da vítima, foi levado para o Espírito Santo e confessou o crime à polícia, alegando ter um “relacionamento” com a sobrinha. Ele foi indiciado pela prática dos crimes de ameaça e de estupro de vulnerável, ambos praticados de forma continuada.