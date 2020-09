CB Correio Braziliense

(foto: Reprodução/Rede Globo)

Uma usuária do metrô de São Paulo surpreendeu um repórter da Rede Globo ao ser perguntada sobre o que achava do sistema de transporte público. Após indagar se poderia responder com sinceridade, a mulher, que se identificou como Jaque, disse: "Uma bosta".

A frase seca deixou o repórter, que entrevistava passageiros na estação da Linha 11-Coral, uma das mais cheias da capital paulista, desconcertado. O profissional, então, perguntou se, com os trens lotados, é possível manter algum distanciamento social. "Que distanciamento?", retrucou a mulher, que completou: "Isso é Brasil".

Assista ao vídeo abaixo, postado nesta quarta-feira (2/9), no Twitter, pelo produtor de tevê Allan Marques:

Este é o modo Jaque de sinceridade. #bdsp pic.twitter.com/ILgZrz9PS9 — Allan Marques (@EuAllanMarques) September 2, 2020

Transporte e pandemia

Desde o início da pandemia, especialistas apontam o transporte público, no qual as pessoas são forçadas a ficar muito próximas umas das outras, como um dos maiores obstáculos ao controle da pandemia de covid-19. No DF, uma pesquisa mostrou que o aumento de fluxo no transporte acompanha o crescimento de casos da doença.

Na terça-feira passada (1º/9), o jornalista Leonardo Sakamoto apontou a contradição entre se fazer críticas às praias lotadas e não ao transporte público. "Por que foto de praia cheia choca mais que de ônibus e trem lotados na pandemia?", indagou.