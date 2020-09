"Em janeiro, a gente começa a vacinar todo mundo", diz Pazuello

IS Ingrid Soares

(foto: JosDias/PR)

Durante a reunião ministerial nesta terça-feira (8/9), o presidente Jair Bolsonaro levou uma youtuber mirim para fazer perguntas aos ministros. O vídeo foi disponibilizado nas redes sociais do presidente e maioria dos membros aparece sem máscara, assim como Bolsonaro. No microfone do chefe do Executivo, Esther Castilho de 10 anos, a menina indagou o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre as vacinas contra o coronavírus. O general voltou a dizer que a previsão é de que as mesmas estejam disponíveis a partir de janeiro.

"Estamos fazendo contratos com quem fabrica as vacinas. Esse é o plano. Está previsto que a vacina chegue para nós em janeiro. A partir de janeiro, a gente começa a vacinar todo mundo”, declarou.



Economia

Esther também questionou ministros sobre as altas nos preços do gás e do arroz. Ela reclamou inicialmente para o ministro de Energia, Bento Albuquerque, sobre o preço do gás. Prontamente, o mesmo disse que a pergunta deveria ser feita ao ministro da Economia, Paulo Guedes.

"O preço do gás vai abaixar ou vai aumentar mais? Explica ai", questionou ela, direcionando-se a Guedes.

O ministro respondeu: “Com a ajuda do ministro Bento, nós estamos aprovando a lei do gás natural e aí vamos dar um choque de energia barata. Esperamos que o gás caia de 20% a 30% pelo menos”.

A menina rebateu: “Então, tá bom. Eu espero isso, porque lá em Ribeirão Preto está quase R$ 90, gente, pelo amor de Deus, né?”.

Ela questionou ainda a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, sobre a alta do preço do arroz. “Tereza Cristina, o arroz vai aumentar ou vai abaixar?”. A ministra do Mapa respondeu: “O arroz não vai faltar. Agora ele está alto, mas nós vamos fazer ele baixar. Se Deus quiser, vamos ter uma supersafra ano que vem”, apontou.