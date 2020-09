Vídeo que mostra cobra caindo perto de homem em cachoeira é antigo

CB Correio Braziliense

(crédito: YouTube/Reprodução)

Após o incidente em que a médica Dieynne Saugo foi picada por uma jararaca em Mato Grosso, um vídeo que mostra outro suposto ataque de cobra em uma cachoeira do estado começou a circular em grupos de whatsApp. A filmagem, no entanto, é antiga, aparentemente tendo ocorrido em 2013, em Ilhabela (SP), segundo indica postagem no YouTube (veja abaixo).

No vídeo, um banhista se refresca em uma cachoeira, quando uma cobra cai ao seu lado, para o desespero da família que observa toda a cena. A cobra tenta subir pela pedra onde o banhista está recostado, mas é impedida pela força da água. A princípio, o banhista não repara a presença da cobra e só a vê depois de as pessoas que o acompanham gritarem muito. Ele, então, se assusta e foge do bicho.

Segundo o youtuber Biólogo Henrique, que gravou um vídeo analisando as cenas, a cobra é uma caninana (Spilotes pullatus), que diferentemente do que muitos acreditam, não é venenosa nem representa perigo ao ser humano. Assista:

Médica atacada

No último dia 30, em uma cachoeira no município de Nobres (MT), a médica Dieynne Saugo sofreu ataque de uma jararaca, precisando ser internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A médica se recupera do envenenamento, mas ainda está internada.