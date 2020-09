CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na noite desta sábado (26/9) e a Mega-sena acumulou mais uma vez. No entanto, entre as sorteadas 03, 07, 17, 20, 48 e 50, quatro brasilienses deixaram de acertar apenas uma dezena e vão levar pra casa R$ 28.857,20 por acertarem a quina. Ao todo, 145 apostas ficaram no "quase" e marcaram cinco das seis dezenas sorteadas.

As quatro apostas premiadas foram de jogos simples de seis dezenas, feitas pelo preço de R$ 4,50. As lotéricas que registraram os bilhetes foram as loterias Brasília Shopping, Lago Norte, Jordão e Nossa Senhora Aparecida e nenhum deles tinha a modalidade teimosinha. Além disso, outras 196 apostas acertaram quatro das seis dezenas premiadas e vão receber R$ 708,99 pela quadra, sendo uma delas, com aposta de 12 dezenas, que rendeu ao sortudo uma cota de R$ 19.851,72.

A previsão para o concurso 2304 é que a Mega-sena pague algo em torno de R$ 60 milhões, em sorteio realizado na próxima quarta-feira (30/9). As apostas podem ser feitas até as 19h do mesmo dia, nas lotéricas da Caixa ou pela internet.