Mega-sena acumulada: O que você faria se ganhasse os R$ 50 milhões?

CB Correio Braziliense

Dessa vez, o prêmio será de R$ 50 milhões - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O sonho de se tornar milionário ainda não acabou para os brasilienses. No sorteio desta quarta-feira (23/9), ninguém conseguiu acertar as seis dezenas e a mega-sena acumulou mais uma vez. O prêmio para o vencedor acumulou para R$ 50 milhões para a aposta vencedora. O próximo sorteio será neste sábado (26/9).

A auxiliar administrativa Adriana Lucia, 50 anos, não perde a chance de apostar no prêmio sempre que ele acumula. Há três anos, ela insiste nos mesmos números na hora de apostar. “Sempre jogo números relacionados ao aniversário dos meus filhos ou de familiares. Se ganhasse esse prêmio, compraria uma casa própria para a minha família”, afirma.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. As dezenas sorteadas no último sorteio do concurso 2.302 foram: 18 - 22 - 25 - 27 - 43 - 44. O sorteio teve 126 apostas ganhadoras na quina; cada uma receberá R$ 27.380,62. Já a quadra teve 6.684 apostas ganhadoras; cada uma ganhará R$ 737,35.



Como jogar

Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, o apostador deve marcar de 6 a 15 números dos 60 disponíveis no volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). O acertador dos seis números sorteados leva milhões, mas ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 (quadra) ou 5 números (quina).

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio. O jogo pode ser feito em lotéricas ou pela internet. É preciso ter mais de 18 anos e cadastrar o cartão de crédito. A aposta mínima é de R$ 30.