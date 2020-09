Professor de medicina faz comentário sobre estupro em aula e gera indignação

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Um professor de uma faculdade particular de medicina do Ceará falou em aula remota que se "se estupro é inevitável, relaxa e goza pra acabar logo". O comentário foi feito em uma aula nesta terça-feira (29/9). Após a repercussão, Samir Samaan Filho pediu demissão da faculdade de medicina Estácio de Sá de Juazeiro do Norte.



A gravação foi postada na internet pela página @eumedicina. Na gravação, é possível ouvir os alunos perguntando o que ele havia dito. O professor então responde: "Nada. Esqueçam. Quem escutou escutou, quem não escutou deixa pra lá".





Professor da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte (FMJ) dizendo em pleno EAD

“Se o estupro é inevitável então relaxa e goza” pic.twitter.com/RGe3id57jW — Eumedicina (@eumedicina) September 29, 2020





Em nota, o professor disse que lamenta o ocorrido, que ainda na aula percebeu o erro cometido e que pediu demissão da instituição. "Lamento profundamente pelo ocorrido. Utilizei uma frase extremamente infeliz. Ainda na aula percebi o erro e pedi desculpa. E entendendo a gravidade pedi demissão no dia seguinte. Aos meus alunos, à minha família, aos meus amigos e colegas de trabalho e a todos que tomaram conhecimento desse episódio, as minhas mais sinceras desculpas", afirmou.

A Faculdade Estácio de Sá também emitiu nota em que diz lamentar o ocorrido e que diz o professor não integra mais o quadro de docentes da instituição. "A faculdade lamenta o ocorrido e ressalta que atua na promoção de um ambiente acadêmico respeitoso e já entrou em contato com os alunos para prestar esclarecimentos. A direção informa que o docente não integra mais o quadro de colaboradores. A instituição permanece à disposição dos estudantes", afirmou.