Cuiabá chega a 44°C e bate dois recordes de temperatura em três horas

TM Thays Martins

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Cuiabá bateu dois recordes de temperatura na quarta-feira em menos de três horas (30/9). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), às 14h, os termômetros da capital mato-grossense registraram 43,7°C. Mais tarde, às 17h, a temperatura subiu para os 44°C. As duas marcas foram as mais altas já registradas pela cidade desde que as medições começaram, em 1910. Também foi a temperatura mais alta registrada no país nesta quarta.

O recorde anterior também tinha sido batido em setembro deste ano. No dia 13, os termômetros chegaram a 42,7°C em Cuiabá. O mês de setembro teve um calor histórico na cidade. Dos 30 dias do mês, 19 tiveram temperatura acima dos 40°C.

Outubro também deve começar com muito calor em Cuiabá. A previsão para esta quinta-feira (1°/10) é de máxima de 42°C. A expectativa é de que os termômetros possam chegar a 47°C no domingo (4/10), segundo previsões do Inmet.

A capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, também bateu recorde de calor na quarta-feira (30/9). A cidade chegou a 40,8°C. O recorde anterior era de 40,2°C, registrado em 2014. A máxima para esta quinta também deve ficar na casa dos 40°C.

Além do calor, os dois estados estão no centro do Pantanal, que bateu o recorde de registros de focos de incêndio para setembro, com 8.106 focos de calor, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe), o que tem agravado a qualidade do ar nos estados. A umidade do ar, na quarta-feira, em Cuiabá chegou a 8%, segundo menor registro do país.