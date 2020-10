Prepare-se! Fim de semana pode ser ainda mais quente no DF

CC Caroline Cintra

Se você acha que a semana está quente, precisa se preparar para o fim dela. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima pode ser superior a 35ºC no sábado (3/10) e no domingo (4/10), quebrando o recorde de dia mais quente do ano, registrado na última terça-feira (29/9). Sendo assim, o brasiliense deve redobrar ainda mais os cuidados com a saúde. (Veja em Cuide-se).

Para hoje (1º/10), a previsão é de muito sol e poucas nuvens. A temperatura mínima registrada nas primeiras horas da manhã é a mais alta da semana, até agora: 19ºC. A máxima ficará em torno dos 35ºC, à tarde.

A umidade relativa do ar segue abaixo do ideal e pode chegar aos 15%, ou menos, no decorrer do dia. Desde o último domingo (27/9), o Inmet e a Defesa Civil têm emitido alertas devido a secura.

Embora os dias estejam mais quentes e secos, ao que tudo indica, o período de chuvas está cada vez mais próximo. Segundo os meteorologistas, as precipitações iniciam-se na segunda quinzena de outubro.

O mais recente registro de chuva ocorreu na semana passada. Em 21 de setembro, a mais forte delas, deixou vários estragados pelo Distrito Federal. Teve queda de árvore, carro arrastado por enxurrada e acidentes de trânsito. Vicente Pires foi uma das cidades mais afetadas. As ruas 3 e 4A tiveram deslizamento da terra nos buracos abertos para as obras de drenagem pluvial.



Cuide-se

Beber bastante água;

Manter a pele hidratada;

Usar roupas leves;

Usar protetor solar;

Evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes;

Em caso de incêndio florestal, ligar imediatamente para o telefone do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) - 193