TM Thays Martins

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O calor que avança pelo país fez os termômetros passarem dos 43°C em algumas cidades do país nesta quarta-feira (30/9). O motivo das altas temperaturas é uma onda de calor que se estende pelo país. Segundo o Climatempo, as temperaturas altas devem persistir por mais uns nove dias e até lá são esperados que várias cidades batam recordes de calor. Cuiabá, por exemplo, foi a capital que registrou a temperatura mais alta, os termômetros passaram dos 43,7°C no momento mais quente do dia. Goiânia, Campo Grande, Teresina, São Paulo, Palmas e Boa Vista também ficaram com as temperaturas próximas dos 40°C. Brasília teve máxima de 33,3°C.

Nesta quarta, São Paulo registrou a maior temperatura do ano e a segunda maior da história da capital do estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet), a capital paulista chegou aos 37,1ºC. A maior temperatura que a cidade já registou foi 37,8°C em 2014. E a previsão aponta para mais calor. A cidade deve começar o mês com máximo de 36°C, segundo o Inmet.

Goiânia também bateu recorde de temperatura. A cidade chegou aos 40ºC nesta terça-feira (29/9) e teve o dia mais quente dos últimos cinco anos, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). Nesta quarta, a cidade registrou 39,2°C. Na terça, também, Aragarças, oeste do estado, registou a mais alta temperatura de Goiás, em 2020, a cidade marcou 42ºC.

Na terça-feira, o Inmet registrou temperaturas acima dos 40°C em pelo oito estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. O maior registro foi de 43,4°C, em Nova Maringá, no Mato Grosso. Temperatura próxima ao maior registro já feito no país, que foi de 44,7°C, em Bom Jesus do Piauí, em 2005.

O Inmet emitiu um alerta para municípios dos estados de Goiás. Tocantins, Mato Grosso, Rondônia e para o Distrito Federal, de que as temperaturas estão cinco graus acima da média. O Inmet também emitiu aviso devido à baixa umidade nessas regiões.

Recomendações

Devido aos riscos a saúde, o Inmet orienta que alguns cuidados devem ser tomados

>> Beba bastante líquido.

>> Atividades físicas não são recomendadas.

>> Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

>> Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.