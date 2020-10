Brasil começa o mês com temperaturas acima dos 40°C

TM Thays Martins

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

O Brasil começou outubro com temperaturas acima dos 40°C. Campo Grande e Cuiabá lideram como as capitais em que os termômetros marcaram valores mais altos. A capital do Mato Grosso do Sul chegou aos 40,5°C e do Mato Grosso a 42,7°C, nesta quinta-feira (1°/10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta quarta-feira (30/9), as duas cidades já tinham atingido as máximas históricas de 40,8°C e 44°C respectivamente. Além dessas cidades, outras sete cidades ficaram com os termômetros acima dos 40°C.

Segundo o Climatempo, as temperaturas altas devem seguir em todo o país, pelo menos até a próxima quinta-feira (8/10).