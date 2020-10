VÍDEO: homens descarregam 5,5 mil tijolos e deixam caminhão 'preso' em lote

MA Maíra Alves

(crédito: Reprodução/Facebook)

O vídeo em que aparece um motorista de caminhão e seu ajudante viralizou nas redes sociais esta semana. Isso porque eles descarregaram 5,5 mil tijolos em um lote e só perceberam que o caminhão em que estavam tinha ficado "preso" dentro do terreno pela forma como descarregaram a carga (veja no vídeo abaixo).



A situação inusitada ocorreu em Anápolis, a 55 km de Goiânia, no Bairro Itamaraty. Diovany Manoel Cândido, 34 anos, estacionou o veículo para tentar facilitar o trabalho para o ajudante, Ramon vieira da Silva, de 25. Porém, a fileira de tijolos deixou um pequeno espaço livre até o muro, onde era praticamente impossível de o caminhão sair sem ter que recolocar ao menos metade da carga de volta na carroceria.

Apesar da situação, o motorista disse que não se irritou. O Diovany, ainda, afirma que preferiu manobrar o veículo várias vezes a colocar novamente a carga no caminhão.

"Quando terminamos, eu falei: 'Ficou meio apertado para sair'. Olhei para ele e comecei a rir. Foi aquela luta, não queria pôr o tijolo de volta. Foi meia hora lutando. Fiz umas 30 manobras e fiquei com a camisa molhada de suor, mas consegui sair. Aqui são 17 anos de experiência", disse, aos risos, ao portal G1 Goiás.

Viralizou

A situação ocorreu há uma semana, em 24 de setembro. Após o episódio, os homens ficaram "famosos" na internet. O vídeo feito por Ramon foi colocado em um grupo de amigos no WhatsApp. Mas o que eles não sabiam é que, antes disso, a situação já havia sido registrada por outras pessoas e viralizado.

"Antes de ele fazer o vídeo, passou muita gente na rua filmando e perguntando como eu tinha colocado o caminhão ali. Quando ele mandou no grupo, nosso amigos já sabiam, estava 'esparramado' de meme", revela ao portal.

Após fazer piada da situação, Diovany tem gostado de ser reconhecido nas ruas. "Estou tranquilo, levo na esportiva. As pessoas reconhecem a gente, vêm perguntar se somos nós no vídeo, querem tirar foto. Esses dias, no semáforo, uma pessoa parou do meu lado e me reconheceu. Legal demais. Estou curtindo", comemora.