Em uma semana, mais 500 mil novos desempregados, diz IBGE

ME Maria Eduarda Cardim

Recessão econômica provocada pela crise sanitária vem sendo sentida com força no mercado de trabalho. Número de desempregados só faz aumentar - (crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

Além das consequências na área da saúde, a pandemia do novo coronavírus continua causando sérios danos à econômia no Brasil. Da primeira semana de setembro para a segunda, mais 500 mil brasileiros ficaram desempregados. A constatação é da Pnad Covid-19, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (02).

Desde maio, o número vem crescendo. Na semana de 3 a 9 de maio, o contingente da população desempregada era de 9,8 milhões. E o dado mais recente referente à segunda semana de setembro aponta para 13,5 milhões de desocupados.

Como nos primeiros sete dias de setembro o número era de 13 milhões, o IBGE considera que, estatisticamente, o dado permaneceu estável entre os dois períodos do último mês.

Com isso, a taxa de desocupação chegou a 14,1% e, apesar de apresentar um pequeno crescimento de 0,4%, de uma semana para outra, foi considerada estável.

Esse é o segundo maior índice de desocupação da Pnad Covid-19, que começou a ser levantada em 4 de maio. A maior taxa foi registrada na última semana de agosto (14,3%).

Inseridos no mercado

Por outro lado, a pesquisa estimou que 82,6 milhões de brasileiros estavam ocupados, na semana de 6 a 12 de setembro. O número cresceu pouco em comparação com a primeira semana do mesmo mês (82,3 milhões de pessoas).

O número de pessoas que estavam afastadas do trabalho por causa do distanciamento social vem caindo com a flexibilização do isolamento. Esse contingente passou de 3,4 milhões para 3 milhões da primeira para a segunda semana de setembro. Nos primeiros sete dias de maio, essa população era formada por 16,6 milhões.