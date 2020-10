Brasil passa das 146 mil mortes por covid-19, com 365 novas vítimas

CB Correio Braziliense

O Brasil registrou 365 mortes novas provocadas pela covid-19 neste domingo (4/10), chegando ao total de 146.352 vítimas da pandemia. O balanço do Ministério da Saúde apontou também o acréscimo de 8.456 casos novos. O país soma 4,9 milhões de pessoas contaminadas, contabilizados desde o primeiro caso de coronavírus, em fevereiro. Atualmente, são 505 mil infectados em acompanhamento e 4,2 milhões de recuperados.



São Paulo é o estado com maior quantidade de mortes: 36.178. Em seguida está o Rio de Janeiro, com 18.769. Outros 21 estados acumulam mais de mil mortes devido a pandemia: Ceará (9.051), Pernambuco (8.333), Minas Gerais (7.543), Bahia (6.925), Pará (6.600), Rio Grande do Sul (4.908), Goiás (4.862), Paraná (4.589), Amazonas (4.176), Maranhão (3.796), Espírito Santo (3.580), Mato Grosso (3.482), Distrito Federal (3.325), Paraíba (2.851), Santa Catarina (2.847), Rio Grande do Norte (2.402), Piauí (2.149), Alagoas (2.097), Sergipe (2.055), Rondônia (1.371) e Mato Grosso do Sul (1.351).



Neste fim de semana, o Brasil encerrou mais uma semana epidemiológica registrando diminuição na média móvel semanal de mortes. Com média de 654 óbitos diários, a semana epidemiológica 40 mostrou redução de 6% das vítimas do coronavírus em relação à semana anterior. O acumulado dos últimos sete dias foi de 4.581 mortes, contra 4.874 do somatório passado. Em relação ao número de casos, houve estabilização, já que a variação foi menor que 0,5% (188.842 na semana 40 contra 189.751 na 39).