Quina: três apostas do DF fazem a quadra e ficam perto da bolada

Três apostas feitas no Distrito Federal bateram na trave no concurso 5382 e deixaram de ganhar uma bolada. Os bilhetes acertaram quatro das cinco dezenas sorteadas. Levaram o prêmio da quadra (R$ 9.593,62), mas viram o prêmio principal da Quina ficar acumulado em R$ 5.415.784,22.

As dezenas sorteadas no concurso 5382, sorteado na noite de domingo (4/10), da Quina foram 16-30-40-44-73. Os bilhetes que acertaram a quadra no Distrito Federal são apostas simples, de R$ 2, e foram feitos nas seguintes lotéricas: Esquina da Sorte, localizada dentro do Hipermercado Extra, às margens da Epia, em frente ao ParkShopping; Júnior Loterias, na 304 do Sudoeste; e na Loterias Lago Norte, na QI 2. Outras 59 apostas também acertaram a quadra em todo o país.

O terno, para quem acerta três dos cinco números sorteados, saiu para 4.634 apostas. Prêmio de R$ 193,01. Já o duque teve 126.457 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 3,89 para cada.

As apostas para o concurso 5384 da Quina podem ser feitas até as 19h desta terça-feira (6/10), nas casas lotéricas ou no site de apostas.