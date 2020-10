Confira o resultado do concurso 02 da Super Sete, a nova loteria da Caixa

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Após um adiamento por problemas técnicos, a Caixa Econômica Federal sorteou, às 16h15 desta segunda-feira (5/10), o segundo concurso da Super Sete. A nova loteria corre às segundas, quartas e sextas às 15h.

No primeiro concurso, ninguém acertou os sete números. Doze apostas acertaram seis colunas e levaram para casa R$ 16.916,44, cada.

O concurso 02 tem prêmio estimado de R$ 1,1 milhão. Os números sorteados foram:

1ª coluna: 8

2ª coluna: 8

3ª coluna: 1

4ª coluna: 5

5ª coluna: 6

6ª coluna: 7

7ª coluna: 7

Resultado do Concurso 02 da Super Sete (foto: Reprodução)

Entenda

Para jogar, o apostador precisa escolher, no mínimo, um número em cada uma das sete colunas disponíveis, e no máximo, três. O volante para apostas tem sete colunas numeradas de um a sete. Cada coluna tem 10 números que vão do zero ao nove.

Ganha quem acertar de três a sete colunas, independentemente da ordem.