Pazuello diz que não há data para importar vacinas de Oxford da Índia

ST Sarah Teófilo ME Maria Eduarda Cardim

Avião que buscará vacinas de Oxford na Índia foi adesivado pelo Ministério da Saúde, mas ainda não decolou - (crédito: Divulgação/Ministério da Saúde)

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou nesta quinta-feira (21/1), que ainda não há data exata prevista para o recebimento dos dois milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca que serão importados da Índia. O uso emergencial das doses foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no último domingo (17), mas o imunizante permanece em território indiano.

“Com relação à vinda das vacinas da Índia, as notícias são muito boas, mas não há a data exata da decolagem. Ela será dada nos próximos dias. Próximos dias é muito próximo, por causa da posição indiana nesse desenho, não nosso”, disse o ministro, após evento de lançamento do projeto ImunizaSUS, do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Segundo Pazuello, nesse caso, o que está pendente é a liberação do Ministério da Saúde da Índia. “Nós queremos, nós contratamos, nós pagamos, fizemos o empenho, temos o documento de importação e já temos o documento de exportação. É apenas nesse caso, sim, a liberação do Ministério da Saúde indiano que está sendo discutida”, informou.

Questionado pelo Correio se o problema com a importação das vacinas da Índia é político, o ministro afirmou: “Acho que é só [devido ao] período da vacinação na Índia, mais nada”. O Ministério da Saúde chegou a anunciar a data de decolagem do avião, que buscará as vacinas no país asiático, para sexta-feira (15), mas o voo foi adiado e, até o momento, não tem data para embarque.

Impasse

A Índia anunciou nesta semana que iria começar a exportação de vacinas a outros países, mas deixou o Brasil de fora da lista. O que se fala é que a decisão não foi apenas estratégica, de beneficiar a população de países vizinhos, mas também política.

Isso porque a Índia não teve o apoio do Brasil no ano passado quando apresentou na Organização Mundial do Comércio (OMC) um pedido para quebra de patente sobre produtos relacionados ao combate à pandemia do novo coronavírus. O governo federal preferiu se alinhar aos Estados Unidos na questão.

O país também enfrenta problemas relativos à importação de matéria-prima necessária para produção da vacina (Ingrediente Farmacêutico Ativo - IFA) da China. Também neste caso, a causa apontada para o imbróglio seria a relação estremecida entre o Brasil e o gigante asiático após diversas críticas de integrantes do governo ao longo dos últimos anos — incluindo o presidente Jair Bolsonaro e pessoas próximas a ele, como o seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).



Nesta quinta-feira (21/1), Pazuello disse que o embaixador da China do Brasil, Yang Wanming, garantiu que o impasse relativo à importação do insumo não se dá por questões políticas ou diplomáticas. O general conversou duas vezes com o embaixador na quarta-feira (20). Apesar da conversa, o ministro ainda não deu previsão para destravar o imbróglio.